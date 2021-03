Covid: sospese le prenotazioni e le somministrazioni di Astrazenca in Fvg

FVG – “Dopo la sospensione precauzionale delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca, vengono temporaneamente interrotte anche le prenotazioni per le vaccinazioni a favore delle categorie dei servizi essenziali a cui era destinato il siero”. Ne dà conto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, il quale precisa che “in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, le somministrazioni che erano già state prenotate (circa 3.000 dosi) e che sono sospese, verranno riprogrammate quando sarà dato il via libera. Sarà cura del Centro unico di prenotazioni ricontattare le persone che si erano prenotate. Per il momento anche tutte le nuove prenotazioni per l’inoculazione di Astrazenca sono bloccate, mentre le vaccinazioni Pfizer procedono come programmato”.

Riccardi ha poi ricordato l’ordinanza del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, i cui concetti sono già stati applicati in Friuli Venezia Giulia fin dall’inizio della campagna vaccinale. L’ordinanza non deve indurre i cittadini a raggiungere i punti vaccinali creando assembramenti. “Il documento nazionale dispone come le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, possono essere eccezionalmente somministrate per ottimizzare l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal piano nazionale” ha spiegato Riccardi, esplicitando come “le Aziende sanitarie regionali continueranno a contattare le persone che ne hanno diritto affinché nessuna dose vada sprecata”. A fine giornata le dosi a riserva possono oscillare fra le 9 e le 5 al massimo.