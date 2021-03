Nuovo prefetto a Udine: il benvenuto del sindaco Fontanini

UDINE – Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha partecipato lunedì mattina in piazza Libertà alla cerimonia di insediamento del nuovo prefetto di Udine Massimo Marchesiello. Presente anche il questore Manuela De Bernardin Stadoan.

Fontanini, a margine della cerimonia, svoltasi in forma breve e senza la presenza del pubblico nel rispetto delle misure previste dalla zona rossa, nel dare il benvenuto al nuovo prefetto e nell’augurargli buon lavoro ha espresso “soddisfazione per il fatto che la nostra città possa contare sulla presenza e sull’esperienza di un servitore dello Stato che, come il prefetto Marchesiello, in questi anni ha saputo conoscere a fondo e capire il nostro territorio, le sue dinamiche e le sue peculiarità, a partire dalla vicinanza al confine sloveno dal quale giungono i flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica. Sono certo che tra prefettura e amministrazione comunale si instaurerà un solido rapporto di collaborazione teso alla tutela del cittadino e al rispetto della legalità”.