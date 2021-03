Ex Dormisch, FdI non si allinea con la maggioranza e fa una proposta alternativa al market

UDINE – Utilizzare i fondi del recovery plan per riqualificare l’ex birrificio Dormisch. È la proposta dei consiglieri comunali di Fdi Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni: “È una strada stretta ma chiediamo al Comune di provare a percorrerla. L’obiettivo è quello di ricavare uno spazio da destinare a centro servizi per il limitrofo polo studentesco. Quello di Udine, infatti, costituisce il più grande centro scolastico della regione, con oltre 5 mila giovani che gravitano ogni giorno in quell’area. Si potrebbe realizzare un complesso fatto di aule studio, mense ed altre strutture utili a far vivere quell’area anche nella seconda parte della giornata, aumentando direttamente i benefici economici per le attività cittadine. È evidente che per un’operazione pubblica di questo tipo non si può lasciare solo il Comune e che serva un sostegno della Regione o magari nazionale attraverso, appunto, il recovery plan”.

“Altresì ci rendiamo conto che quell’immobile versi in condizioni fatiscenti da decenni e che piuttosto di continuare a lasciarlo così è preferibile qualsiasi alternativa, anche l’ennesimo supermercato che sicuramente non vediamo di buon occhio. FdI del resto, – proseguono Vidoni e Pittioni – al pari degli altri partner della maggioranza, persegue un programma elettorale che ha preso precisi impegni in tema di stop a nuovi insediamenti commerciali di grandi dimensioni, ossia quelli che la legge individua sopra i 1500 mq di superficie. Vero è che in questo caso il privato intende realizzare un supermercato di soli 1000 mq su un terreno di sua proprietà, quindi il Comune poco può fare in quanto non necessita delle autorizzazioni particolari. L’opposizione di centrosinistra in questi giorni sta cercando di confondere la realtà visto che, in quanto a centri commerciali, loro sono stati parecchio esperti e al riguardo potremmo fare un lungo elenco. Lasciando da parte le polemiche sterili, chiediamo comunque di verificare la possibilità di compiere un ultimo tentativo, prima eventualmente di procedere”, affermano i due consiglieri di Fdi.

Sul tema interviene anche il deputato Walter Rizzetto, coordinatore regionale del partito: “Bene il lavoro e le proposte che FdI sta facendo a Udine, penso che in questo momento la costruzione di nuovi spazi commerciali siano poco utili; rilanciare i nostri negozi e le nostre botteghe, questo dovrebbe essere l’obbiettivo. Inserendo quello spazio tra gli obbiettivi del Recovery, acquistarlo e farne uno spazio fruibile da parte dei nostri concittadini sarebbe un successo: da luoghi inerenti all’attività universitaria a vero centro commerciale di prodotti locali, ma le idee sarebbero veramente molte e penso addirittura si possano chiedere agli stessi cittadini. Per quanto mi riguarda ne parlerò direttamente al Ministero”, conclude Rizzetto.