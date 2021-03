Covid: i medici specializzandi saranno coinvolti nelle vaccinazioni

FVG – “I medici specializzandi del Friuli Venezia Giulia saranno coinvolti nella campagna di vaccinazione regionale e a tal fine dovranno essere resi operativi in tempi rapidi, sulla base di indicazioni che saranno fornite dalla direzione regionale Salute agli enti del sistema sanitario regionale”. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. “Diamo attuazione – ha spiegato Riccardi – al Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni dei medici in formazione specialistica sottoscritto lo scorso 6 marzo con lo scopo di coinvolgere ulteriori professionalità per imprimere una forte accelerazione alla campagna di immunizzazione anti-Covid. Sarà così possibile ampliare la platea dei soggetti abilitati a inoculare le dosi di siero alla popolazione del Friuli Venezia Giulia”.

Il protocollo prevede che gli specializzandi siano reclutati dalle Regioni e che la loro partecipazione alla campagna vaccinale avvenga con il conferimento di incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale.

Ai medici specializzandi, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, verranno corrisposti gli emolumenti per l’attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il Sars-CoV-2. Saranno a carico dell’azienda o dell’ente presso il quale il medico specializzando svolgerà l’attività la copertura assicurativa e per infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per colpa grave a carico del medico specializzando.