Vaccini Covid, in Fvg nessun ritardo nelle somministrazioni

FVG – “E’ sempre sorprendente confrontarsi in Consiglio regionale con esternazioni che contrastano in maniera oggettiva con la realtà dei fatti, in questo caso testimoniata dai numeri che tutto sono meno che sindacabili. Per questo motivo, quando c’è chi sostiene che la Regione starebbe registrando un grave ritardo nelle vaccinazioni, è opportuno ricordare quale sia la verità: ovvero quella che vede il Friuli Venezia Giulia essere tra le regioni dove i propri cittadini (8,1 per cento) hanno maggiormente ricevuto almeno una dose dei tre vaccini a disposizione”. Così il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardi Riccardi, in sede di Consiglio regionale rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata relativa al ritardo nelle vaccinazioni domiciliari.

Nel dettaglio, come ha spiegato Riccardi, il numero di richieste di vaccinazione a domicilio si è rivelato molto maggiore rispetto alle previsioni e pertanto è stato necessario in via prioritaria condurre una puntuale attività di verifica che, in una prima analisi, ha dimostrato un’elevatissima percentuale di inappropriatezza, ovvero di richieste non legate a motivi sanitari.

“Questo si è reso necessario – ha concluso Riccardi – al fine di concentrare gli sforzi verso quelle persone che effettivamente risultano in possesso dei requisiti per poter usufruire di un servizio che comporta un impegno notevole per le Aziende del territorio”.