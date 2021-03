Da lunedì il Friuli Venezia Giulia in zona rossa

FVG – Il Friuli Venezia Giulia passerà in zona rossa da lunedì in base ai parametri che ufficialmente verranno resi noti nelle prossime ore, dei quali sono filtrate alcune indiscrezioni.

Infatti il Friuli Venezia Giulia mostrerebbe dei dati che fanno scattare le misure previste per la zona rossa. Tra questi figurerebbe un indice Rt intorno a 1,3.

Chiuderanno quindi i negozi, a eccezione di quelli di generi alimentari, di prima necessità e alle farmacie. Non si potrà uscire dal proprio comune, non si potranno raggiungere le seconde case e nemmeno andare a trovare parenti e amici. Ci si potrà spostare per lavoro e si potrà svolgere attività fisica, ma nelle vicinanza dell’abitazione. Sarà consentito il servizio di asporto per bar e ristoranti. Chiuderanno le scuole di ogni ordine e grado.