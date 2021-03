Ragazzino cade dal forte di Osoppo: è grave ma non in pericolo di vita

OSOPPO – Un minorenne è precipitato per una quindicina di metri mentre assieme a un coetaneo percorreva il sentiero che dal forte di Osoppo va al parco del Rivellino. È stato il compagno di giochi a dare l’allarme scendendo di corsa ad avvisare una donna che passava poco sotto e quest’ultima ha chiamato il Nue112.

L’amico ha riferito di averlo perso di vista mentre scendevano e ha intuito l’accaduto. Il ragazzino è caduto per una quindicina di metri ruzzolando e superando un salto roccioso per atterrare su un terrazzamento ricoperto di rovi e altra vegetazione procurandosi diversi traumi. Sul posto sono arrivati, allertati dalla Sores, l’ambulanza, i carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della stazione di Udine Gemona. I soccorritori del Soccorso Alpino hanno raggiunto, guidati dall’amico, il punto dove il ragazzo ha fermato la caduta. E, assieme alle altre squadre presenti hanno allestito una corda di sicurezza per attraversare una traccia di sentiero esistente che conduce nei pressi del terrazzamento naturale.

Il ragazzino, che è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e collocato sulla barella spinale all’arrivo dell’elisoccorso che ha sbarcato l’equipe medica con il verricello. Si è contemporaneamente provveduto a disboscare la piazzola per consentire un recupero agevole della barella sempre tramite verricello. Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza a Udine.