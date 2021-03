Cena clandestina in via Marangoni: multato anche il mister dell’Udinese Gotti

UDINE – C’era anche il mister dell’Udinese, Luca Gotti, tra coloro che sabato sera sono stati sorpresi in un appartamento do via Marangoni. Il gruppo, formato da 8 persone, stava cenando, ma per le norme anti Covid, in quella casa c’era troppa gente, tra l’altro nemmeno legata da un vincolo di parentela e non residente in città.

Così dopo una segnalazione arrivata dai vicini per l’eccessivo rumore, sono scattate le sanzioni: 400 euro ciascuno (280 se la multa viene pagata entro 5 giorni).