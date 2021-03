Patto tra Cnsas e truppe alpine per il soccorso in montagna

La collaborazione assume particolare rilevanza anche nel contesto della nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, dove come è noto la presenza delle truppe alpine è storicamente radicata. L’accordo nasce dopo una pluri-decennale collaborazione fra il Soccorso alpino e gli alpini: due realtà che dalle proprie specificità e dalle peculiarità di soccorso civile e militare hanno saputo creare un unicum di grande efficacia, distinguendosi in tanti interventi e scenari operativi per la sicurezza in montagna. La firma dell’accordo rafforza ulteriormente questo legame, sancendo la nascita di un protocollo operativo che non potrà che avere risvolti positivi in tutte quelle situazioni dove è necessario portare soccorso specializzato a persone in pericolo di vita in territorio impervio o montano.