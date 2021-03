Meloni (Pd): “Fontanini ha fallito sulla sicurezza e scarica le colpe”

UDINE – “Chi non è capace di rendere la propria città sicura e accogliente, lancia appelli allarmati alle autorità dello Stato, vede e denuncia solo il disordine portato dagli stranieri. E così scarica colpe. Ognuno di questi episodi conferma il fallimento di Fontanini sulla punta di lancia del suo programma elettorale: la sicurezza. Più grida aiuto e tanto più dichiara che da solo non ce la fa, che Udine ha un sindaco debole e una giunta inesistente”. Lo dichiara la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni, a proposito della lettera con cui il sindaco di Udine Pietro Fontanini segnala al questore Manuela De Bernardin Stadoan, “la preoccupazione per gli intollerabili episodi che si stanno verificando nella città di Udine e dei quali si rendono puntualmente protagonisti giovani stranieri ospitati dalla nostra comunità”.

“Illuso chi crede che la soluzione siano le armi o la grande riforma della polizia locale marchiata Roberti. Imbarazzanti le allusioni del sindaco su un presunto atteggiamento poco determinato delle forze dell’ordine che operano sul nostro territorio rispetto ad altre situazioni”, chiude Meloni.