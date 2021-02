Bolzonello (Pd): “Mediocredito cambi passo per stare più vicino alle imprese Fvg”

FVG – “L’Istituto bancario regionale Mediocredito Fvg è ancora lontano dai bisogni delle imprese, soprattutto in un periodo di profonda crisi economica dove ogni giorno di ritardo per esplicare una pratica di finanziamento significa avere un imprenditore alla porta, ed è pertanto di assoluta necessità attuare un importante cambio di passo nell’operatività della banca regionale per poter dare risposte più veloci al tessuto economico del nostro territorio”.

A sottolinearlo, in una nota, è il consigliere regionale Sergio Bolzonello con la mozione, a sua prima firma, su Mediocredito, discussa oggi in Aula.

“La votazione all’unanimità della mozione – prosegue Bolzonello – fa venir meno ogni parvenza di difesa d’ufficio all’operato degli attuali vertici dell’istituto bancario regionale, di cui la Regione è un importante socio di minoranza. L’assessore Bini ha colto appieno il senso di questo nostro intervento che in nessun modo voleva essere strumentale ma, come già detto in sede d’audizione in seconda commissione, ha reso visibile una problematica rilevata nei mesi scorsi da centinaia di imprese regionali. Senza una rapida sterzata, tutti gli strumenti messi in campo dal Consiglio regionale quasi un anno fa con le misure anticrisi, e votati all’unanimità, rischiano di essere solo ottime idee che rimangono sulla carta”.

Il documento, già ampiamente dibattuto durante i lavori della II Commissione consiliare che hanno visto l’audizione dei vertici dell’istituto bancario, impegna il governatore del Friuli Venezia Giulia “ad attivare una formale e immediata interlocuzione con Banca Mediocredito Fvg per analizzare lo stato dell’arte relativo ai tempi di erogazione dei finanziamenti anticrisi”. Il provvedimento, inoltre, chiede all’Esecutivo di “mettere in atto ogni azione volta allo snellimento e alla velocizzazione delle procedure al fine di consentire una rapida concessione del credito alle imprese che ne hanno titolo”.