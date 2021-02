Da oggi l’Associazione Sportiva Udinese veste Erreà

UDINE – L’Associazione Sportiva Udinese apre il 2021 con un nuovo sponsor tecnico: Erreà Sport. L’accordo, firmato nei giorni scorsi, prevede una fornitura, per 5 anni, di materiale per tutto lo staff tecnico della società bianconera. Ma non solo. Sarà realizzato un portale e-commerce dedicato, dove chiunque potrà acquistare i prodotti con il doppio brand: Asu ed Erreà. «Da tempo stavamo cercando una sponsorizzazione di natura tecnica. Un’azienda che oltre a offrire prodotti di alta qualità condividesse la nostra vision e i nostri valori», ha spiegato il direttore generale, Nicola Di Benedetto. «Si tratta di un impegno forte – ha sottolineato -, che è maturato nonostante il grande momento di difficoltà non solo per il mondo dello sport, ma anche per quello del commercio. L’azienda si è impegnata a darci una mano sostanziale e non possiamo che ringraziarla per la fiducia. L’auspicio è che si tratti di un punto di partenza. Quando – speriamo presto – la situazione tornerà alla normalità, le idee nel cassetto su cui lavorare sono già molte, anche in termini di iniziative sul territorio».

«L’Asu è la società più antica di Udine e una delle più storiche della regione. Per noi è un orgoglio aver istaurato una collaborazione di questo tipo proprio con loro», ha spiegato Andrea Querini, responsabile di area e gestore del punto vendita Erreà Play con sede in via Nazionale 53, a Tricesimo (Udine). «Dal canto nostro, il logo Erreà viene generalmente associato al calcio, nonostante già da anni vestiamo anche squadre di volley, rugby, basket e running ma pure atleti individuali come ginnasti, ballerini … Questo accordo ci consente di precisare, ancora una volta, che Erreà è per tutto lo sport».

Particolarmente importante, secondo il dg di Asu, la scelta di dare spazio, a breve, anche il portale ad hoc per gli acquisti online: «Grazie a questo strumento, assolutamente in linea con le attuali esigenze, offriremo ai nostri soci un servizio aggiuntivo. Attraverso qualsiasi device sarà possibile entrare sul nostro sito ( www.associazionesportivaudinese.it ) e con qualche semplice clic accedere all’e-commerce. Per noi è una novità importante. Siamo sicuri che sarà un servizio gradito e che renderà anche molto più snella la gestione dell’abbigliamento societario».

«Il portale è un nuovo progetto, nato circa un anno fa. Grazie a questo servizio le realtà sportive possono vendere il proprio materiale. All’interno quindi ci sarà la tuta di rappresentanza per gli atleti, la borsa, ma anche diversi altri articoli, tutti con il doppio brand», ha puntualizzato Querini.