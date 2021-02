Sconto carburanti: presto nuovi comuni entreranno in Area 1

FVG – “Entro pochi mesi sarà presentata in Aula una legge programmatica ambientale denominata ‘FVGreen’, che affronterà, tra gli altri, alcuni aspetti legati alla benzina agevolata, come per esempio l’inserimento di alcuni Comuni nell’Area 1, quella con lo sconto maggiore sul prezzo del carburante. Mentre una revisione più consistente della legge, la numero 14 del 2010, sarà compiuta nel corso dell’anno”. Lo ha anticipato in Consiglio regionale l’assessore regionale all’ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, ribadendo di aver reso noto già in passato come “l’avvio dell’adeguamento della legge alle mutate esigenze del territorio sarebbe avvenuto dopo il pronunciamento della Corte di giustizia europea sull’accusa alla Regione Friuli Venezia Giulia di avere violato le norme comunitarie in materia di accise”.

“La norma – ha precisato Scoccimarro – produce un evidente vantaggio di carattere ambientale, in quanto evita il cosiddetto ‘turismo oltreconfine del pieno’; inoltre, genera un risparmio per i cittadini, dà respiro al settore dei distributori di carburanti e trattiene sul territorio i proventi delle tasse sui combustibili”. L’assessore ha poi ricordato che è in vigore il ‘supersconto’ regionale sul carburante, giunto al sesto mese di sperimentazione, stabilito dalla Giunta regionale per fare fronte alla grave crisi economica e sociale che, a seguito della pandemia, determina una forte riduzione del potere di acquisto delle famiglie.

L’assessore ha infine reso noto di avere convocato i presidenti delle Camere di commercio e il rappresentante dei gestori dei distributori per verificare le ragioni delle differenze di prezzo tra territori vicini e sensibilizzare nuovamente sul tema i rappresentanti degli operatori, dei grossisti e dei distributori.