Governo Draghi, il Pd è pronto a dare il suo appoggio

FVG – “Ci sono problemi gravi sul tavolo, scadenze ravvicinate da affrontare per evitare l’appesantirsi di una crisi sociale ed economica. I tempi dell’azione di Governo devono coincidere con le esigenze dei cittadini, lavoratori e imprese. La pandemia, il rischio dei licenziamenti e la presentazione del Recovery plan impongono a ognuno, ormai senza scuse, di assumersi la sua responsabilità e di farsi carico dell’interesse superiore della Nazione. Il drammatico appello del presidente Mattarella e la chiamata di una personalità come Draghi troverà l’ascolto attento del Pd, perché ogni esecutivo deve avere un programma, contenuti concreti da votare in Parlamento. Naturalmente il Pd non può fare da solo, tocca anche agli altri mostrare davanti al Paese se hanno la stessa responsabilità”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, dopo che Mario Draghi ha accettato con riserva l’incarico di formare un nuovo Governo.