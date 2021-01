Nuovi lavori sul nodo di Palmanova: chiusure dell’autostrada nel week end

PALMANOVA – Alcune importanti lavorazioni si svolgeranno nel weekend e interesseranno il nodo di Palmanova (bivio di interconnessione A4/A23). Il cantiere verrà replicato, tempo permettendo, anche nel prossimo fine settimana e consentirà, una volta terminato, di completare gli interventi che riguardano le rampe di collegamento delle direttrici Trieste-Udine e Trieste-Venezia nell’ambito del primo sub lotto del quarto lotto della terza corsia (Gonars-Nodo di Palmanova).

Le attività che verranno svolte saranno: fresatura e stesa di nuova asfaltatura necessaria a raccordare il manto stradale esistente con quello nuovo; eliminazione delle barriere di sicurezza provvisorie e sostituzione con le nuove barriere metalliche; installazione del nuovo impianto di illuminazione; e rifacimento della segnaletica orizzontale.

Tutti questi interventi richiederanno la chiusura dei due rami del Nodo di Palmanova a orari diversificati e comporteranno alcune deviazioni alla circolazione.

Dalle 21 di venerdì 29 gennaio alle 5 di lunedì 1 febbraio chi proviene da Trieste (A4) ed è diretto a Udine/Tarvisio (A23) potrà uscire a Palmanova, proseguire per la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle, e riprendere la A23 al casello di Udine Sud. Dalle 23 di venerdì 29 gennaio alle 6 di sabato 30 verrà interdetto al traffico anche il ramo Trieste-Venezia. Pertanto in questa fascia oraria, chi proviene da Trieste ed è diretto verso Venezia potrà uscire al casello di Palmanova, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere la A4 al casello di San Giorgio di Nogaro. Autovie Venete raccomanda, comunque, a chi deve mettersi in viaggio, che è possibile essere costantemente informati sul traffico e sulle chiusure autostradali scaricando e consultando la App Infoviaggiando, oppure dal sito www.infoviaggiando.it, o telefonando al numero verde 800996099. E’ possibile consultare gli avvisi anche su twitter e nella pagina Facebook di Autovie Venete. Le chiusure sono anche segnalate sui pannelli a messaggio variabile dislocati lungo la rete autostradale della Concessionaria.