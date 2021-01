Ristori, in arrivo risorse per rifugi e impianti sciistici del Fvg

UDINE – “Ci saranno risorse e misure a sostegno dei rifugi alpini e in generale di chi fa vivere le nostre montagne, come gli impianti sciistici e le attività escursionistiche. Sarà possibile grazie allo scostamento di bilancio e all’ordine del giorno del Pd approvato con l’ultimo dl ristori”. Lo rendono noto i deputati dem Chiara Gribaudo, Enrico Borghi, Roger De Menech e Debora Serracchiani, firmatari di un ordine del giorno che chiede al Governo di erogare contributi a fondo perduto e ristori dedicati alle attività dei comuni montani.

I deputati dem firmatari dell’ordine del giorno precisano che “su questo tema in Parlamento c’è stata anche convergenza fra alcune forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, e ci auguriamo che si possa presto lavorare unitariamente per ottenere insieme questo risultato. La montagna sta pagando duramente questa stagione mancata e abbiamo il dovere di dare risposte rapide ed efficaci. Anche per questo – aggiungono i parlamentari – auspichiamo che il Governo possa tornare presto a occuparsi di cose concrete, per le quali riteniamo indispensabile una maggioranza politica forte e rinnovata”.