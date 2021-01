Scuola, Pittoni: “Il rientro in classe deciso senza i dati della pandemia”

UDINE – “La richiesta al Comitato tecnico scientifico di un parere sulla ripresa della didattica in presenza nella scuola secondaria, è arrivata a Dpcm già chiuso. Basta sceneggiate su decisioni di fatto solo politiche, senza che nelle aule scolastiche si siano risolti i problemi e senza disporre di dati adeguati per esprimere valutazioni corrette!”. Lo afferma il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

“Nei report dell’Istituto superiore di sanità – spiega Pittoni – si legge che da fine novembre il sistema di tracciamento è stato sopraffatto dal contagio e le notifiche arrivano in ritardo. E l’epidemiologo Fabio Barbone, coordinatore della task-force Covid in Fvg, segnala difficoltà del dipartimento di Prevenzione a distinguere i focolai scolastici da quelli familiari. In presenza di due componenti positivi nella stessa famiglia i casi vengono attribuiti a focolai familiari, ma di fatto non si capisce se il contagio viene da dentro a fuori o da fuori a dentro la famiglia. Con la solita superficialità da tempo il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha deciso che comunque le scuole sono sicure. E il Governo ha autorizzato la ripresa dell’attività didattica in presenza, senza che nelle aule sia cambiato nulla e nonostante i dubbi evidenziati da diverse indagini”.

“Non c’è infatti solo il problema trasporti, tutt’altro che risolto quattro mesi dopo l’inizio delle lezioni per i ritardi del piano nazionale: mancano docenti (Azzolina non ha ancora accettato il nostro grande piano di stabilizzazione) e dialogo con le scuole paritarie, che dispongono delle aule con cui ridurre gli studenti per classe. Servono inoltre presìdi sanitari e urge attrezzare gli istituti di termoscanner oltre che di impianti per il ricambio e la pulizia dell’aria, come prevede – conclude Pittoni – una nostra specifica proposta normativa”.