Luguori (Cittadini): “Vietare il fumo nei pressi delle scuole”

UDINE – «Crediamo sia necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione del virus, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi, e per questo chiediamo al presidente della Regione di valutare l’introduzione del divieto di fumo nei pressi delle scuole». Simona Liguori, la consigliera regionale dei Cittadini, annuncia il deposito di una mozione sul tema.

«Sono tanti i genitori che ci segnalano la mancanza di rispetto da parte di adulti che, dimenticandosi dell’emergenza in atto, spesso in gruppo, fumano fuori dalla scuola che frequentano i propri figli – spiega Liguori -. Abitudini come queste, che comportano inevitabilmente l’abbassamento della mascherina, vanno impedite in quelle aree: è chiaro che non si può abbassare la guardia in alcun modo, nemmeno nei comportamenti che ci sembrano più banali e meno rischiosi».

Ordinanze che impongono il divieto di fumare nelle aree prospicenti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono state emesse nelle scorse settimane dai diversi sindaci, da Padova a Trento, fino a Benevento. «Riteniamo che un passo del genere possa essere fatto dal presidente Fedriga, al fine di proteggere gli alunni e gli studenti di tutta la regione» conclude la consigliera.