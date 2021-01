BeanTech compie 20 anni e continua a crescere: 40 nuove assunzioni in 12 mesi

UDINE – BeanTech srl di Udine, azienda leader nell’integrazione di soluzioni informatiche e nella ricerca connessa allo sviluppo software, ha raggiunto il punteggio necessario per il conseguimento del Bollino BITS, il riconoscimento rilasciato da Confindustria alle imprese associate che si distinguono per aver attivato partnership virtuose con gli Its. Le imprese cui viene riconosciuto l’uso del bollino potranno fregiarsene nelle loro relazioni con l’esterno e nelle comunicazioni istituzionali anche dopo la conclusione dell’anno formativo di riferimento.

“Siamo molto soddisfatti di aver centrato questo risultato: è il coronamento di un percorso che ci ha visto in questi anni a fianco degli Its della nostra regione, in particolare con l’Its Kennedy di Pordenone e l’Its Malignani di Udine – commenta Fabiano Benedetti, ceo di beanTech –. Nel 2021 punteremo ancora molto sull’Academy per formare talenti e rendere la Advanced Manufacturing Valley una fucina di know how e fonte di crescita per tutti. E’ importante creare opportunità nel nostro territorio, portare competenza nelle aziende ed intelligenza negli impianti. Questo perché abbiamo rilevato che sul territorio mancano proprie le competenze nel settore It, sia nei fornitori come noi, sia nelle aziende clienti con cui ci confrontiamo. Il nostro obiettivo, ed il bollino Bits va proprio in questa direzione, è quello di far crescere anche la consapevolezza, oltre che le competenze per creare ricchezza e benessere collettivo” conclude Benedetti.

beanTech, realtà sempre più presente in tutto il Nord e Centro Italia, grazie anche alla nuova sede distaccata di Mestre, ha chiuso il 2020 con un fatturato in linea alle aspettative, investendo oltre 3 milioni di euro nel nuovo quartier generale di Udine ed assumendo oltre 40 nuove persone, oltrepassando così i 150 collaboratori. Fondata nel 2001, l’azienda It compie 20 anni e punta a consolidare sempre più i rapporti con le Università e gli Its del territorio, oltre che portare avanti progetti di Artificial Intelligence, come quello per il manifatturiero realizzato insieme a Danieli Automation, LimaCorporate e Brovedani Group, a dimostrazione della necessità di contaminare il territorio ed il mondo manifatturiero con la tecnologia.