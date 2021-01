Fanno sci fuori pista ma si perdono: recuperati 3 ragazzi

PONTEBBA – Erano minorenni, con un’età compresa tra i quattordici e i sedici anni, i tre sciatori austriaci che hanno chiamato il Nue112 poco dopo le 16 dalla zona del monte Cavallo di Pontebba, in territorio italiano, e sono stati recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico con l’elicottero della Protezione Civile.

Molto spaventati i ragazzi, tutti residenti in paesini appena al di là del confine: non avevano niente altro con sé oltre che i loro sci da freeride e i telefoni cellulari, niente zaino o altra attrezzatura, niente documenti. Si erano persi imboccando un canale di discesa sbagliato e hanno pensato saggiamente di chiedere aiuto, considerata l’ora tarda e l’imminente peggioramento della visibilità. La richiesta, raccolta dal centro di Polizia internazionale di Thörl Maglern, ha attivato la stazione di Moggio Udinese e l’elicottero della Protezione civile che nella stagione invernale fa base a Tolmezzo con un tecnico di Soccorso Alpino e un’unità cinofila, sempre disponibili a intervenire in caso di problemi legati alla neve. L’intervento si è concluso appena in tempo prima della scadenza dell’orario di volo e prima che la visibilità peggiorasse ulteriormente a causa delle nuvole, grazie alla tempestività dei soccorritori e all’esperienza del pilota, che ha agito con precisione e sicurezza. A bordo del velivolo sono saliti due tecnici del soccorso alpino assieme all’equipaggio.