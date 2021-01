Incidente mortale sulla statale 13: auto finisce contro un camion

CAMPOFORMIDO – Gravissimo incidente stradale, nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio sulla statale 13 Pontebbana, tra Pasian di Prato e Campoformido (al progressivo km 122+900).

Un’autovettura Nissan che proseguiva in direzione di Campoformido si è scontrata frontalmente con un autoarticolato che proveniva dalla direzione opposta. Il conducente dell’autovettura è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Udine giunti immediatamente sul posto in concomitanza con gli operatori del soccorso sanitario. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione protrattisi sul posto per più di 30 minuti. L’uomo, Michele Zuppel, è deceduto. La vittima è un autotrasportatore 44enne.

Per i rilievi dell’incidente è sopraggiunta sul posto una pattuglia della polizia locale.