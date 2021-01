Tarvisio, imprenditore locale investe 750 mila euro per riaprire l’hotel Nevada

TARVISIO – Una buona notizia per tutto il Tarvisiano. Un imprenditore locale, Donato Amoroso, ha rilevato all’asta l’hotel Nevada, chiuso ormai da più di cinque anni. Un struttura storica, che si trova proprio al centro del paese, che può contare su una sessantina di camere con 120 posti letto.

La struttura ricettiva è costata 750 mila euro, a cui andranno aggiunte le risorse necessarie per la sistemazione dell’hotel. L’obiettivo di Amoroso è rimetterlo in funzione per l’inizio della stagione sciistica 2021/22.

Il Nevada diventerà una struttura a 4 stelle, che, ne siamo certi, contribuirà a migliorare l’offerta ricettiva del capoluogo della Valcanale, da tempo nota dolente per il comparto turistico locale.