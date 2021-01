Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla: sollievo per bar e ristoranti

FVG – Non ci sarà per il Friuli Venezia Giulia il temuto passaggio nella zona arancione, ma da lunedì la regione alpina sarà in zona gialla. La nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che andrà in vigore da domenica 10 fino a venerdì 15 gennaio, prevede infatti il passaggio in area arancione solo di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

Secondo i dati del monitoraggio del ministero della Salute e Iss al 5 gennaio 2021 e relativi alla settimana 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021 il Friuli Venezia Giulia ha un indice di contagio Rt di 1.05, leggermente superiore al valore soglia di 1.