Scuola, Moretuzzo (Patto): “Rimandare la riapertura è una sconfitta per tutti”

FVG – “Rimandare la riapertura delle scuole superiori a febbraio è una sconfitta per tutti. Bisogna trovare una soluzione”. È il commento del capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, dopo la decisione della giunta Fedriga di prolungare la chiusura degli istituti secondari di secondo grado al 31 gennaio.

“Posticipare il ritorno in classe è un fatto che ci preoccupa fortemente – prosegue Moretuzzo nella sua nota -. A pagare il prezzo più alto della pandemia continuano a essere le nostre ragazze e i nostri ragazzi, perché spostare ulteriormente la ripresa della didattica in presenza rischia di impattare gravemente sulla loro formazione e crescita emotiva. Non stiamo sottovalutando la situazione, sia chiaro: vogliamo certamente la scuola in presenza, ma senza pregiudicare la salute. Per questa ragione sollecitiamo l’Esecutivo regionale a darsi immediatamente da fare per la scuola, almeno quanto sta facendo per salvaguardare settori in crisi come il turismo invernale con la riapertura degli impianti sciistici, altrimenti non ci saranno le condizioni per la ripresa delle lezioni in classe o per scongiurare, dopo l’apertura, altre chiusure”.

“È evidente – sottolinea l’esponente di Opposizione – che in Friuli Venezia Giulia non si è fatto abbastanza su uno dei temi più urgenti e complessi, che devono essere affrontati dalle istituzioni e che suscitano più aspettative e preoccupazioni da parte delle famiglie, basti pensare all’incertezza sul trasporto pubblico”. “Nonostante i molti proclami di questi mesi – conclude Moretuzzo -, la realtà è che non si è riusciti a far fronte alla questione scuola e a pagarne le conseguenze sono le giovani generazioni”.