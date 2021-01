Lavori in via Ramandolo: nuovo parcheggio in arrivo

UDINE – Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, accompagnato dal consigliere comunale Paolo Pizzocaro, dalla presidente di quartiere Elena Viero, dal consigliere di quartiere Sandro Bassi e dai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo in via Ramandolo, nelle aree private che saranno acquisite e saranno oggetto di interventi di riqualificazione: nello specifico i lavori riguarderanno il marciapiede, la strada e lo spicchio di terreno adiacente all’area verde di proprietà comunale.

“A differenza di quanto sostenuto da alcuni esponenti dell’opposizione in Consiglio Comunale – ha precisato il Vicesindaco Michelini – l’area verde Berzanti non sarà oggetto di interventi e rimarrà quindi così com’è, con tutte le sue attrezzature e la sua larghezza, la collinetta e gli alberi. Ad essere oggetto dei lavori saranno infatti il marciapiedi, ora impraticabile e che sarà completamente rifatto, la strada, che sarà risistemata e allargata, e il terreno privato collegato al parco, che verrà acquisito dal Comune e sul quale troverà spazio un parcheggio realizzato con materiale drenante e senza consumo del suolo. In questo modo si andrà non solo a recuperare i posti che verranno eliminati per l’allargamento di via Ramandolo ma anche, attraverso l’aggiunta di venti ulteriori stalli, a sopperire alla carenza di parcheggi che da anni penalizza il quartiere. Il tutto allo scopo di rendere più sicuro il percorso pedonale lungo i marciapiedi e di favorire la ciclabilità attraverso l’allargamento del sedime stradale”.