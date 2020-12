Donate alla Protezione civile 8 mila mascherine e 100 litri di gel igienizzante

UDINE – Qualche giorno fa, nella sede della Protezione Civile di Udine, Gianluca Perna, socio fondatore della Facile626 Srl, realtà specializzata in sicurezza sul lavoro e haccp per alberghi, ristoranti e bar, ha donato ai volontari uno stock di 8 mila mascherine chirurgiche e 100 litri di gel igienizzante. Presente alla donazione anche il vicesindaco Loris Michelini e il consigliere comunale Andrea Cunta.

Facile626 srl è la prima e unica società in Italia che si occupa di sicurezza sul lavoro e igiene alimentare esclusivamente per alberghi, ristoranti e bar e vanta oltre 1500 clienti. “Desidero ringraziare – ha commentato il vicesindaco Michelini – la Facile626 Srl per questa dimostrazione di solidarietà in un momento impegnativo soprattutto per gli operatori sanitari e per tutto il personale volontario della protezione civile sempre in prima linea a sostegno dei più deboli”.

“Quest’anno – ha sottolineato Perna – è stato davvero impegnativo per la nostra azienda che è legata alla filiera che ha pagato e sta pagando il prezzo più alto: quella dei ristoratori. Però ce l’abbiamo messa tutta e grazie anche alla fiducia che i nostri clienti ci hanno sempre accordato ce l’abbiamo fatta. Anche per questo motivo abbiamo deciso di restituire parte del nostro successo a chi è più in difficoltà con questo gesto concreto”.