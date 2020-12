Regione, Shaurli: “L’anno si chiude con il fallimento nella gestione del Covid”

FVG – “La giunta Fedriga chiude l’anno con un fallimento nella gestione di un’emergenza sanitaria come il Covid e con prospettive più incerte per il futuro sociale ed economico. Non c’è video, effetto speciale o valanga di chiacchiere che possa nascondere inefficienze, ritardi e assenza di visone. Non c’è appello all’unità che sia credibile se manca volontà di condividere. Un esempio sono gli interventi immobiliari a spot tra Porto vecchio e Sant’Osvaldo, decisi in totale solitudine e venduti come strategici per lo sviluppo”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la conferenza stampa di fine anno della Giunta Fedriga.

Per l’esponente dem “è sconcertante di questi tempi sentire che per la Giunta Fedriga resta prioritaria la rinascita delle Province che non ci sarà mai, mentre altre partite come quelle economiche e della ripresa sono state messa nel cassetto. Anche sul rinnovo dei patti con lo Stato si va avanti con vecchi slogan, dimenticando le molte centinaia di milioni arrivate dal Governo in regione a vario titolo, ai nostri Comuni o a coprire competenze regionali. E’ troppo facile – aggiunge Shaurli – parlare di autonomia e fare il bilancio o i debiti con i soldi degli altri, è troppo facile raccontarsi ‘ migliori del mondo’ e poi, con dati e numeri come questi, non ammettere nemmeno gli errori in sanità che cittadini e famiglie provano sulla propria pelle ogni giorno”.