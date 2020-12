Covid, Spitaleri: “In Fvg numeri impressionanti: servono scelte”

UDINE – “I numeri dei contagi e purtroppo dei morti sono ancora impressionanti e richiedono scelte e azioni, non solo raccomandazioni. Speriamo anche finisca al più presto la drammatica e grottesca serie dei ‘decessi pregressi’ che punteggia i comunicati dell’assessore alla Sanità”. E’ il commento del membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri ai dati sui contagi e sui decessi in regione comunicati oggi.

Per Spitaleri “la responsabilità di una Regione che vuole essere davvero autonoma, particolarmente in sanità, non rimanda ad altri scelte e percorsi a tutela della salute dei propri cittadini. Non si rimpallano decisioni al ‘governo di Roma’, come lo ha definito il sindaco Fontanini, né ci si gloria di posizioni in classifica, come ha fatto il sindaco Dipiazza, quando la propria città tocca il record di mortalità”.