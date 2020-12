Violate le prescrizioni anti-Covid: multe e un locale chiuso

UDINE – Durante il ponte dell’Immacolata, la compagnia dei carabinieri di Latisana ha intensificato i controlli su strada e l’attenzione è stata rivolta, prevalentemente, al rispetto delle normative per contenere il contagio da Covid-19.

Nel corso della predetta attività, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile hanno sanzionato 4 persone, 2 a Palazzolo dello Stella poiché si erano intrattenute all’esterno delle proprie abitazioni, senza giustificato motivo, dalle 22 alle 5 del giorno successivo e altre 2 a Talmassons per non aver utilizzato la mascherina.

La stazione di Lignano Sabbiadoro, in quella località balneare, inoltre, ha sanzionato una persona sorpresa in strada nottetempo senza giustificato motivo.

La stazione di Latisana ha elevato 11 sanzioni, 2 a Castions di Strada per mancato rispetto dell’obbligo di permanere nella propria abitazione dalle 22 alle 5 e 9 a Latisana. In quest’ultima circostanza, dopo le ore 18, i militari di quel reparto sono intervenuto in via Sottopovolo, dove era in corso un assembramento nei pressi di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Sono state contestate 11 violazioni e disposta la chiusura immediata dell’attività per 5 giorni.