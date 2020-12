Maltempo: 137 cittadini isolati in montagna e 10 mila persone al buio

UDINE – Sarà probabilmente ripristinata in giornata la viabilità forestale per un uso limitato (alcune ore al giorno) ad autoveicoli adeguati. I lavori si stanno svolgendo in una situazione di significativa complessità a causa delle precipitazioni nevose e della quantità di alberi che ostruiscono la strada. Intanto la Protezione civile regionale assisterà la popolazione residente rimasta isolata (137 cittadini) nelle frazioni consegnando beni di consumo essenziali e medicinali. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del sopralluogo compiuto oggi a Forni Avoltri a seguito dei danni causati dal maltempo, tra cui il blocco della viabilità che collega il centro del comune con le frazioni che erano rimaste isolate. Sul tema c’è stato anche in Municipio un incontro con il sindaco della località montana, Sandra Romanin.

“Nelle prossime ore – ha concluso Riccardi – verrà effettuata una stima degli interventi necessari per ripristinare la viabilità principale, interrotta a causa di una frana le cui origini e dimensioni saranno quantificate soltanto da domani, se le condizioni atmosferiche lo consentiranno. Nella fattispecie, per quel che riguarda i collegamenti elettrici, l’Enel cercherà di garantire il servizio di fornitura energetica nelle frazioni con i generatori”.

La stessa Enel ha comunicato che sono attualmente 10mila in tutto le utenze prive di alimentazione. Un problema che coinvolge, oltre che Forni Avoltri, anche i comuni di Pontebba, Ovaro, Tolmezzo e Sappada.