Neve in Carinzia, Tir incolonnati a Udine

UDINE – Traffico pesante bloccato in A23 e in A4. Lunghe code si sono formate nella notte e nelle prime ore di giovedì 3 gennaio in seguito al blocco per i Tir nella vicina Carinzia, in difficoltà per le precipitazioni nevose.

Molti mezzi pesanti diretti verso l’Austria vengono bloccati tra Udine Nord e Udine Sud per evitare l’intasamento dell’arteria. La Polizia stradale è al lavoro per far defluire il traffico pesante.