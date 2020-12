Maltempo in arrivo: nevicherà anche in pianura

FVG – Maltempo in arrivo sul Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di mercoledì arriverà una depressione che porterà pioggia abbondante, ma anche precipitazioni nevose fino a basse quote. E dopo una breve tregua, venerdì è attesa un’altra perturbazione.

La Protezione Civile Fvg ha diramato un’allerta meteo. Per mercoledì si prevede cielo coperto con precipitazioni da moderate a abbondanti, a partire dalla costa. Nevicate inizialmente oltre i 200 metri circa, possibili temporaneamente anche su alcune zone della pianura, poi in rialzo a 300-400 metri circa. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa e sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo sul Carso.

Nei giorni successivi, di notte e prima mattina precipitazioni da moderate ad abbondanti, con neve oltre i 400 metri circa e possibile ghiaccio al suolo sul Carso. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. In giornata le precipitazioni tenderanno a cessare ma il cielo rimarrà nuvoloso o coperto. La Bora sarà in attenuazione