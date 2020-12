Entrano in azione i mezzi spargisale sulle autostrade del Fvg

FVG – Autovie Venete aumenta la flotta di spargisale e lame spazzaneve per incrementare i passaggi dei mezzi nel tratto di terza corsia di nuova realizzazione (Alvisopoli – Gonars) e garantire interventi più tempestivi su tutta la rete autostradale. Sono 144 (comprensivi anche di autobotti, vomere e fresa) i macchinari a disposizione della Concessionaria: 4 spargisale in più rispetto allo scorso anno (1 per la tratta Portogruaro – Latisana e 3 montati su mezzi aziendali) e tre treni di lame in ulteriore aggiunta che serviranno a “coprire” la A28, la A4 e la A23.

Entra nel vivo il piano invernale di Autovie Venete: nel pomeriggio è previsto un trattamento preventivo antighiaccio su tutta la rete autostradale. L’organizzazione di Autovie, nell’ambito dei servizi manutentivi, comprende uno staff di 14 responsabili operativi che coordinano le operazioni di spargimento e sgombero neve a cui si aggiungono 33 assistenti di tratta, che presidiano i posti di neve e controllano l’andamento delle attività in corso. Un piano che è una sorta di network in grado di mettere in rete tutto il personale grazie all’utilizzo di software e specifiche strumentazioni per la raccolta tempestiva delle informazioni meteorologiche e la loro elaborazione. Una piattaforma meteo – dove vengono curate le previsioni e le proiezioni del tempo – e la presenza sulla rete di 11 postazioni di rilevamento meteo che rilevano le condizioni atmosferiche, oltre ad altre 7 montati sugli autoveicoli, consentono di poter lanciare immediatamente alcuni dati (condizione, aderenza temperatura, umidità, percentuale di ghiaccio e punto di rugiada del manto stradale) ai responsabili operativi, presenti nella sala radio di Palmanova. Da qui, grazie a un software elaborato e ampliato nel corso degli anni dai tecnici e dagli informatici della Concessionaria, partono i messaggi di avviso con cui viene preallertata e poi convocata la flotta dei mezzi a disposizione di Autovie. Ma non solo; nel corso delle operazioni di sgombero neve e pulizia del manto stradale dal ghiaccio, l’occhio elettronico” della Concessionaria è sempre in grado di conoscere la posizione dei mezzi e il carico di sale gettato a terra grazie al sistema di georeferenziazione e di trasmissione dati installati su di essi e di poter quindi indirizzare il loro intervento sulla tratta autostradale dove sono presenti maggiori difficoltà. L’approvvigionamento del sale viene effettuato dai in cui vengono concentrati mezzi e impianti distribuiti lungo la rete.