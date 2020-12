Emergenza Covid, situazione critica al Pronto soccorso di Udine

UDINE – Aumenta la pressione al Pronto soccorso di Udine a causa dell’emergenza coronavirus. Lunedì sera all’esterno della struttura si è formata una coda di 9 ambulanze con pazienti in attesa di essere presi in carico dal personale. Molti di questi sono risultati positivi al Covid.19.

Una situazione che fa emergenze con forza le difficoltà della struttura, giunta ormai allo stremo per la carenza del personale (anche perchè molti di quelli che erano in servizio, a loro volta, sono stati contagiati dal virus).

Le raccomandazioni sono sempre le stesse: prestare attenzione per evitare di contrarre il Covid e non intasare gli accessi ai pronto soccorso ma consultarsi prima con il medico di base nel caso in cui dovessero presentarsi i primi sintomi del virus (febbre e mancata percezione di odori e sapori ad esempio).