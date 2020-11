Santoro (Pd): serve un piano straordinario di Tpl per la ripresa della scuola

FVG – “La ripresa della scuola deve restare una priorità, non possiamo permettere che la mancata gestione dei trasporti locali causi ulteriori interruzioni. È necessario dunque realizzare un piano straordinario del trasporto pubblico locale che preveda le necessarie corse aggiuntive per evitare le scene di affollamento che abbiamo già visto all’avvio delle scuole a settembre”. Lo sottolinea in una nota la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, che si è vista accogliere un ordine del giorno, collegato al ddl 119 Misure finanziarie urgenti, per intervenire sulla riprogrammazione del trasporto pubblico locale.

“Tra gli interventi che la Regione deve prevedere fin da subito per non rendere vani tutti gli sforzi fatti anche in ambito scolastico, è importante – spiega Santoro – che siano previste le adeguate risorse per intervenire sulla rimodulazione del tpl e permettere agli studenti di ricominciare ad andare a scuola in sicurezza”. “Il Fvg, nella sua autonomia, ha la possibilità di decidere quali devono essere gli standard di sicurezza. Quelli che arrivano dal Governo sono standard massimi di occupazione e non devono essere utilizzati come alibi. L’auspicio ora – conclude la dem – è che la Giunta dia seguito all’impegno preso e traduca in realtà un provvedimento necessario per garantire maggiore sicurezza ai nostri studenti”.