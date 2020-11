Vaccino anti-Covid: pronto il piano in Fvg

FVG – Un piano articolato, con i punti di consegna e distribuzione dei vaccini anti-Covid, con l’obiettivo di garantire una migliore copertura del territorio regionale. É quello sottoposto dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al commissario Arcuri, a darne notizia l’Ansa.

Il fabbisogno iniziale di dosi, come riporta l’Agenzia, “servirà per vaccinare quasi 60mila persone, di cui quasi 48mila afferenti a vario titolo professionale al sistema sanitario e socio-assistenziale e circa 11mila per gli ospiti delle strutture per anziani”, secondo quanto previsto a livello nazionale. Successivamente il Governo darà il via alle ulteriori fasi del piano vaccinale per l’estensione della vaccinazione alla più ampia parte di popolazione possibile.

“E’ in corso il perfezionamento dell’individuazione delle strutture – spiegano il Fedriga e il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi -, definite in base al numero di operatori e alla prossimità con le strutture socio-assistenziali, che presumibilmente vedrà coinvolti l’ospedale di Cattinara a Trieste, Santa Maria della Misericordia di Udine, quello di Gorizia, il Santa Maria degli Angeli di Pordenone, San Polo di Monfalcone e Sant’Antonio Abate di Tolmezzo”.

Inoltre, secondo quanto riportato dall’Ansa “il sistema sanitario sta avviando le procedure per acquisire, anche attraverso la struttura commissariale, ulteriori dispositivi di conservazione di modo da garantire una maggiore capacità di stoccaggio dei vaccini”.