Recruiting day digitale per il nuovo negozio della Bricoman

REANA DEL ROJALE – Dopo il successo della passate edizioni, Bricoman si affida a Start Hub Consulting per realizzare un nuovo Recruiting day, digitale, volto alla ricerca e selezione di nuove risorse pronte a entrare nella Squadra Bricoman del nuovo negozio a Reana del Rojale (UD).

Come funziona il recruiting day di Bricoman? – Fino all’8 dicembre sono aperte le registrazioni per candidarsi alla posizione di venditori per Bricoman sul sito web dedicato: https://recruitingdaybricoman.it/?csb . I candidati verranno pre-selezionati e invitati al recruiting day digitale che si terrà il 10 dicembre.

A chi si rivolge il Bricoman Digital Recruiting Day Udine? – La ricerca di venditori si rivolge in particolare agli interessati con diploma di scuola superiore, capacità di ascolto, spirito di squadra, esperienze anche brevi come addetti alla vendita o a contatto con il pubblico. Ai candidati in target sarà richiesta la disponibilità a stipulare con l’azienda un iniziale contratto a tempo determinato e a lavorare part-time. La ricerca si rivolge ai domiciliati a Udine e provincia o comunque disponibili a recarsi al lavoro nel nuovo negozio di Reana del Rojale (UD).

Chi è Bricoman Italia? – Bricoman nasce nel 2008 con una formula pensata e strutturata per offrire ai professionisti e alle piccole imprese un moderno modello distributivo, incentrato sulla vendita di prodotti tecnici per la costruzione, la ristrutturazione, fino alla finitura della casa e delle collettività. La formula ingrosso e dettaglio permette, al contempo, di essere aperti anche al grande pubblico.