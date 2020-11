Liguori (Cittadini): «Le cure precoci domiciliari sono fondamentali»

FVG – Con 12.732 persone in isolamento sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia (dato del 24 novembre) e ben 707 nella sola città di Udine sono fondamentali le terapie precoci domiciliari e il teleconsulto, perché iniziare le cure agli stadi iniziali dell’infezione può cambiare il decorso e contribuire a non rendere necessario l’ingresso nei pronto soccorso e nelle rianimazioni.

Questo lo scenario alla base dell’interrogazione odierna fatta dalla consigliera Simona Liguori (Cittadini) all’assessore Riccardi sulle attività in Azienda Friuli Centrale (ASU-FC) delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA) istituite per prendere in carico le persone al domicilio e nelle Case di Riposo.

«Stare a casa ed essere raggiunti da cure precoci quando iniziano i sintomi dell’infezione da Coronavirus è essenziale per non sentirsi soli e per non peggiorare» ha spiegato Liguori nel suo intervento. «Questa seconda ondata ha messo in luce nuovi tipi di “fragilità” in cui possono trovarsi non soltanto persone anziane e/o con malattie croniche, ma anche interi nuclei familiari che risultino contagiati. Sarà anche nostra responsabilità monitorare le attività sui territori e segnalare eventuali criticità riscontrate» ha concluso Liguori.