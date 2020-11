I prodotti del Friuli Venezia Giulia “volano” a Monaco

FVG – I sapori tipici del Friuli Venezia Giulia viaggiano a Monaco per sedurre i palati e far conoscere al pubblico tedesco il ricco patrimonio della regione. Authentic Friulano, in programma domani, giovedì 26 novembre alle 17, e organizzato da PromoTurismoFVG in collaborazione con la Camera di commercio italo-tedesca, è l’occasione per scoprire i prodotti tipici della regione grazie alla degustazione online che vedrà collegare in streaming il Friuli Venezia Giulia con la Germania, per un assaggio in diretta delle specialità enogastronomiche.

Ai 45 partecipanti – proprietari di enoteche e negozi di specialità alimentari, ristoratori, importatori, stampa di settore, privati, appassionati – è stato inviato un kit di degustazione con tre vini autoctoni, due bianchi e un rosso, prosciutto di San Daniele, formaggio Montasio e l’olio Tergeste e a condurre l’evento sarà la nota giornalista e autrice Monika Kellermann.

Dopo Lussemburgo e Giappone, sarà dunque la città tedesca protagonista della promozione dei sapori tipici del Friuli Venezia Giulia. PromoTurismoFVG continua a sostenere questi appuntamenti per mantenere i contatti e portare il nome del Friuli Venezia Giulia fuori dai confini nazionali ed esteri, ma anche per promuovere i grandi brand dell’enogastronomia, aumentando così le opportunità di business dei prodotti della filiera, nonché l’intero territorio regionale. L’obiettivo di degustazioni ed eventi sul digitale è anche quello di incoraggiare la vendita dei prodotti e dei vini regionali.