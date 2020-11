Colazione al bar: chiuso per due giorni il Gran Caffè Friuli

UDINE – Chiuso per due giorni il Gran Caffè Friuli di via Aquileia. Gli agenti della Polizia locale, nella giornata di domenica, hanno sorpreso alcuni avventori mentre facevano colazione seduti ai tavolini all’interno del bar. Per questo, come previsto dalla normativa per limitare il contagio dal Codiv-19, è scattata la sanzione da 400 euro e il provvedimento di chiusura.

Una situazione che per i gestori sta diventando complicata da sopportare, avendo spesso a che fare con persone che si impuntano e non ne vogliono sapere di consumare caffè e brioche all’esterno dei bar.