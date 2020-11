Addio a Pierpaolo Gianfreda, 49enne udinese. Era positivo al Covid

UDINE – E’ stato trovato senza vita nella sua casa di Udine. Pierpaolo Gianfreda, 49 anni, si trovava in isolamento dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19. L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì 17 novembre.

E’ stato il padre, che non riusciva a mettersi in contatto con lui, a chiamare aiuto. In via Cividina sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver sfondato la porta hanno fatto la macabra scoperta.

Sul posto anche 118 e carabinieri. Gianfreda abitava da solo.