Infortunio durante un allenamento nel bosco: interviene il Cnsas

OVARO – Un uomo del 1965 residente a Ovaro si è infortunato ad una gamba cadendo durante un allenamento di corsa tra i boschi di Liariis. L’uomo è inciampato in una radice ed è caduto su un tratto in pendenza.

A raggiungerlo per primi, su chiamata al Nue112 e della Sores, i soccorritori delle unità cinofile del Soccorso alpino che si trovavano poco sopra per un addestramento. Subito dopo è arrivata anche una dottoressa del soccorso Alpino residente ad Avaglio la quale, con l’aiuto dei compagni già sul posto, gli ha prestato i primi soccorsi. L’uomo è stato poi recuperato con l’elisoccorso regionale e condotto all’ospedale per accertamenti.