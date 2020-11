Gemona: principio di incendio in un appartamento Ater

GEMONA DEL FRIULI – Principio di incendio in un appartamento Ater a Gemona. I vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli sono intervenuti, nel primo pomeriggio di domenica 15 novembre, per un principio di incendio che si è verificato all’interno di un appartamento in via Tarcento.

All’interno dell’abitazione sono andati a fuoco alcuni componenti di arredo che si trovavano in una stanza adibita a ripostiglio. Quando le fiamme si sono propagate l’inquilino (un uomo del 1967) non era in casa. Avvisato delll’accaduto si è subito recato sul posto.

Non ci sono stati danni alle strutture ma solo all’impianto elettrico, mentre il fumo che si è prodotto ha annerito gran parte delle pareti e dei soffitti, invadendo anche il vano scale. Si è reso quindi necessario accompagnare fuori il condomino che occupava l’appartamento al piano superiore. Le cause sono di natura accidentale.