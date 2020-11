Accolta la richiesta del Fvg: il confronto sui criteri applicati da Cts ci sarà

FVG – “La nostra richiesta di un confronto tra Regioni per discutere delle scelte che determinano il passaggio in una o nell’altra fascia di rischio è stata accolta. Domani la Conferenza delle Regioni presieduta da Stefano Bonaccini, che ringrazio per la disponibilità, potrà finalmente confrontarsi sui criteri applicati dal Comitato tecnico scientifico rispetto ai dati forniti a livello regionale. È un atto dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia”.

Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato la convocazione per domani alle 10.30 di una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni, come era stato richiesto dallo stesso governatore nella giornata di sabato a seguito della decisione del Governo di applicare al Friuli Venezia Giulia le restrizioni della zona arancione, cui ha fatto seguito il ritiro, da parte dello stesso Fedriga, dell’ordinanza regionale n.41 del 12 novembre.