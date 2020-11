Sequestrate mascherine per un valore di circa 180mila euro

FVG – I militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Muggia hanno effettuato un sequestro record. Le Fiamme gialle hanno recuperato 360mila mascherine chirurgiche non conformi, per un valore di circa 180mila euro.

I dispositivi di protezione personale sono stati trovati, al valico di confine di Fernetti, all’interno di un mezzo proveniente dalla Slovacchia e – come riportato dall’Agenzia Ansa – destinato a una società a responsabilità limitata con sede a Prato, che si sarebbe occupata della successiva commercializzazione. Le mascherine sono state sequestrate per violazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, con applicazione della sanzione amministrativa al soggetto titolare dei beni.