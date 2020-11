Xiaomi apre un nuovo Mi Store a Città Fiera

TORREANO DI MARTIGNACCO – Lunedì 16 novembre a Città Fiera, il nuovo store monomarca Xiaomi aprirà ufficialmente le porte al pubblico. Un’esclusiva a livello regionale, che conferma l’impegno di Città Fiera nel portare da 28 anni in Friuli Venezia Giulia il meglio dal mondo.

Lo store, situato al piano terra del centro commerciale, ha una superficie di circa 150 m2, impiega 8 dipendenti e al suo interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi, tra cui le ultimissime novità presentate sul mercato italiano.

“Questa nuova apertura, che segue quella di Torino di settimana scorsa, testimonia ancora una volta la determinazione e il desiderio di Xiaomi e Mi Store Italia di mantenere le promesse fatte, nonché la vicinanza ai nostri utenti e fan in un momento storico molto particolare. La volontà è di proseguire sulla strada già intrapresa prima della pandemia, credendo nella ripresa con nuove aperture e nuove assunzioni” – ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

“Aprire un nuovo Mi Store richiede costanza, energia e cura dei dettagli. Ogni nuova apertura però, come ha sottolineato Davide, è anche sinonimo di nuovi posti di lavoro che rappresentano per tutti noi una mano tesa verso il prossimo e un segnale importante del forte legame di Xiaomi e Mi Store Italia con il territorio. Continueremo a lavorare in questa direzione e posso già anticiparvi che abbiamo due ulteriori aperture, Roma e Verona, programmate per le prossime settimane” – aggiunge Paolo Mastrojanni, Retail Director di Mi Store Italia.

In occasione della nuova apertura, ci saranno 3 giorni di “sottocosto” su tantissimi prodotti e piacevoli sorprese per tutte le persone che, seguendo le normative vigenti, visiteranno lo store. Come sempre, anche nel nuovo Mi Store Italia saranno rispettati rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza e messe in atto una serie di misure efficaci a garantire distanziamento sociale e comportamenti responsabili.