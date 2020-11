Visiokids arriva online!

UDINE – Nonostante le sale chiuse non si ferma Visiokids, il ciclo di film pensato per gli spettatori più piccoli. In collaborazione col circuito di cinema online #iorestoinsala VisioKids passa sul web per celebrate Rodari e non lasciare i giovani spettatori a bocca asciutta! Il primo evento è la programmazione, anche mattutina, dell’antologia I PICCOLI E I GRANDI sabato 14 e domenica 15 novembre. A partire dalla lettura delle avventure di Alice, la minuscola bambina nata dalla fantasia di Gianni Rodari per le sue “Favole al telefono”, una selezione di cortometraggi d’autore popolati da personaggi “fuori misura” prodotti dallo studio di animazione francese Folimage.

Questi i magnifici cinque corti. L’omino da taschino (Francia, Svizzera 2017) in cui un piccolo omino vive tranquillo in una valigetta dotata di ogni comfort. La volpe minuscola (Francia 2016) con protagonista una minuscola volpe che incontra una bambina capace di coltivare piante giganti. Ne La bicicletta dell’elefante (Francia 2014) un cartellone attira l’attenzione di un pachiderma: si tratta della pubblicità di una bellissima bicicletta che sembra proprio della sua taglia! Una lince in città (Francia, Svizzera 2020) vede l’enorme felino farsi una passeggiatina non troppo tranquilla in città. Il principe troppo piccolo (Francia 2002) è invece un omino prova a pulire il sole con tutti i mezzi di cui dispone, per ingannare la sua solitudine.

Il programma di corti e le letture hanno una durata complessiva di 45 minuti circa e sono adatti anche ai piccolissimi (dai 3 anni in su). Il costo dell’evento è di 3 euro. VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.