Udine: ecco la Carta dei Servizi del Comune

UDINE – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine ha stilato la Carta dei Servizi. Uno strumento con cui si intende far conoscere in maniera sintetica, schematica e chiara la missione e le attività svolte dall’Organo consultivo dell’Ente e soprattutto il servizio a disposizione dei Cittadini e delle Cittadine.

La Commissione, operativa dal 17 luglio 2018, ha l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono una qualche forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e di promuovere la parità di genere. A tal fine veicola indagini, ricerche e analisi sulla condizione delle donne; individua interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità; predispone progetti di azioni positive in relazione alle normative di riferimento; sensibilizza le persone di entrambi i sessi alle responsabilità familiari e professionali sia per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità che per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; promuove inoltre iniziative per valorizzare la cultura, le attività e i temi sulla salute e benessere delle donne; moltiplica le occasioni di scambio delle informazioni e pone in risalto i progetti innovativi, anche dedicati a risolvere le disparità; determina, tenendo conto del punto di vista delle donne, i segni principali di ordine socio-economico e culturali che mappano le città virtuose, anche collaborando con una rete di diversi Attori e altri Soggetti istituzionali, nonché con la Commissione regionale e tutte le altre Commissioni interessate.

“Con questo documento – ha sottolineato l’Assessore alle pari opportunità Elisa Asia Battaglia – abbiamo voluto creare uno strumento agile e immediato di promozione e conoscenza della Commissione Pari Opportunità, contenente le principali informazioni relative agli obiettivi, alle attività svolte e ai contatti, tra cui il numero verde del centro antiviolenza Zero Tolerance del Comune di Udine, attivo 24 ore su 24. La sua diffusione sul territorio, oltre che attraverso i social, il sito del Comune e gli organi di informazione, avverrà grazie all’impegno delle Commissarie, che si faranno carico di persona di far conoscere questo servizio importante non solo per le donne ma per tutta la comunità, perché la parità di genere è una conquista di tutti, e non solo del genere femminile”. “In questo momento difficile – aggiunge l’Assessore Battaglia – abbiamo però dovuto rinunciare a presentare la carta e a distribuirla ai nostri cittadini e cittadine per far loro conoscere le nostre potenzialità e per ravvivare il dialogo con la popolazione e il territorio”.

“La Commissione – ha aggiunto la Presidente, Anna Cragnolini – ha infatti deciso che per ora il veicolo di informazione rimarranno la pagina Facebook e il sito del Comune. Questi canali ci permetteranno di rimanere in contatto con la popolazione e di raccontare tutte le iniziative, anche in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che, a causa della situazione attuale, con grande rammarico per l’impegno e la programmazione profusa da tutte le Commissarie, sono state “rivisitate” o sospese, ma con l’augurio e la fiducia nel fatto che saranno presto riprogrammate”.

Facebook: Commissione Pari Opportunità Comune di Udine

Sito https://www.comune.udine.it/comune/commissione-per-le-pari-opportunita