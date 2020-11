Rfi: intervento di manutenzione straordinaria sulla linea Udine-Trieste

FVG – Rete Ferroviaria Italiana provvederà al consolidamento delle pareti rocciose nella stazione di Redipuglia, sulla linea ferroviaria Udine – Trieste. Nell’ambito delle consuete attività di verifica del gestore dell’infrastruttura del Gruppo FS Italiane è stata infatti rilevata la necessità di tale intervento.

Come in occasione di analoghi provvedimenti effettuati recentemente sulla linea Venezia – Trieste, verranno posate reti di funi di acciaio zincate a doppia torsione e chiodature di ancoraggio. Questo al fine di mantenere elevati gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e regolarità nella marcia dei treni.

Il cantiere opererà durante l’interruzione del binario adiacente alla parete in lavorazione, per un periodo continuativo di 24 giorni (12 sul binario verso Udine e 12 sul binario in direzione Trieste) a partire dal 16 novembre. Per effetto di un rallentamento precauzionale a 40 km/h sul tratto interessato alcuni treni regionali potrebbero aumentare i tempi di percorrenza di circa dieci minuti.