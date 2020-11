Terapia intensiva Fvg: è scontro sui numeri

FVG – “Qual è la reale disponibilità di posti nelle terapie intensive del Friuli Venezia Giulia?” A domandarlo è Walter Zalukar, consigliere Regionale Fvg del gruppo misto. “Ci avevano detto 175 letti di terapia intensiva e 100 di semintensiva, avendo la nostra regione realizzato a tempo di record i 55 letti in più stabiliti dal Governo. L’Assessore alla Salute Riccardi da mesi sta vantando questi numeri. Ma gli anestesisti rianimatori, che su questi letti ci lavorano ogni giorno, affermano tramite la loro rappresentanza sindacale, l’Aaroi, che questi numeri non sono veri” si legge ancora in una nota del consigliere che riporta anche un virgolettato: “In Fvg non ci sono 175 posti letto di terapia intensiva da dedicare ai malati Covid-19, non ci sono 100 posti di terapia semintensiva, quindi finiamola col fornire alla stampa e ai cittadini numeri suggestivi, eclatanti, confusi, confondenti e non reali”.

“Poche ore dopo i responsabili dei dipartimenti di anestesia e rianimazione di Trieste, Udine e Pordenone smentiscono categoricamente quanto sostenuto dall’Aaroi regionale in merito al numero dei posti letto di terapia intensiva, confermando così i numeri dell’Assessore. E allora i cittadini cosa devono pensare?”, si chiede Zalukar.

“Non è una domanda futile perché dalla disponibilità o meno di questi posti letto può dipendere la vita o la morte delle persone. Ma è anche uno dei criteri più importanti su cui viene deciso il lockdown. Che se non uccide direttamente può provocare conseguenze devastanti sulla vita delle persone e delle famiglie. C’è qualcuno che può dire alla gente su quanti letti di terapia intensiva si può effettivamente contare? E a proposito di numeri sarebbe anche importante conoscere quanti malati entrano ogni giorno nelle terapie intensive della regione, quanti ne escono, qual è la degenza media, e altrettanto per le semintensive e gli altri reparti Covid. Sono dati importanti per comprendere meglio l’andamento dell’epidemia. L’amministrazione – ha concluso – dovrebbe essere sempre improntata alla trasparenza”.